أغلقت إدارة نادي الاتحاد أمس قضية البرازيلي ليوناردو دي بونفيم، الذي انضم إلى النادي الغربي في يوليو 2013 وألزمته غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بدفع مستحقاته قبل إيقاع عقوبة على الفريق الجداوي.
وتعد قضية بونفيم الثانية عشرة التي تغلقها إدارة المهندس حاتم باعشن هذا الموسم.
وأوضحت لـ”الرياضية” مصادر مطلعة، أن الإدارة قامت أمس بإيداع الدفعة الأخيرة المستحقة للاعب بمبلغ 128 ألف يورو في حسابه.
وعلى نفس الصعيد، بينت المصادر ذاتها، أن الإدارة الاتحادية تحتاج إلى ما يقارب 10 ملايين ريال على أقل تقدير مقابل تسيير أمور النادي خلال الفترة الحالية.
وأكدت المصادر، أن هذا المبلغ متى ما توافر سيذهب لسداد مستحقات واجبة الإيفاء على الإدارة لدائنين في قضايا خارجية للاعبين تمت جدولة ديونهم على النادي.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج