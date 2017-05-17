يلتقي مفاوض إدارة نادي النصر غدا الخميس في لندن مع وكيل اعمال المدرب الكولومبي رينالدو رويدا الذي يدرب حاليا نادي أتليتكو ناسيونال الكولومبي، وينتظر ان تتم في الاجتماع مناقشة بنود العقد المقدم من إدارة الفريق السعودي التي وافقت على دفع قيمة فسخ العقد الخاص بالمدرب مع النادي الكولومبي والذي لا يتجاوز 127 ألف دولار، إضافة الى إطلاع المدرب على كافة الأوضاع التي يعيشها الفريق ومن ضمنها حرمانه من التسجيل في فترة التسجيل الأولى، ورغبة الإدارة في تصعيد اكثر من عشرة أسماء من الفريق الأولمبي.
وكان وكيل اعمال رويدا أندرياس قد تواجد في الامارات خلال الأسابيع الماضية بعد ان عقد عدة اجتماعات مع الاتحاد الاماراتي لكرة القدم لتدريب رويدا الأبيض الاماراتي قبل ان تغلق المفاوضات بعد موافقة الارجنتيني باوزا على توقيع العقد مع الاتحاد الاماراتي.وفق “اليوم”.
من جهة اخرى اعتمدت اللجنة الفنية برنامج الفريق الأول لكرة القدم، وستكون البداية بعودة التدريبات في 20 من شهر رمضان المقبل بدون اللاعبين الدوليين، على ان يكون اجتماع الفريق بالكامل خلال معسكر الفريق الذي سينطلق في رابع أيام عيد الفطر المبارك ولم يتم تحديد موقعه حتى الآن، ولكن الأنباء أشارت الى ان إقامته من المرجح أن تكون في تركيا بعد ان تلقت الإدارة عرضا مميزا من احد المكاتب هناك، وسيتخلل المعسكر خوض خمس مواجهات ودية مع ثلاثة من اقوى الفرق التركية إضافة الى ناديين أوروبيين، وتقرر ان تتوجه البعثة مباشرة من المعسكر إلى مدينة الإسكندرية في 20 من يوليو المقبل للمشاركة في البطولة العربية للأندية بعد ان اوقعته القرعة في المجموعة الثانية مع الزمالك المصري والعهد اللبناني واتحاد الفتح المغربي.
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