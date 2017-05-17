وثق مقطع فيديو آخر الاستعدادات الجارية قبيل انطلاق المباراة النهائية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين المقررة غداً الخميس بجدة، حيث يظهر المقطع عدداً من الجوانب الاحتفالية التي يجري إعدادها للمناسبة.
ويظهر المقطع البروفات النهائية لفعاليات الاحتفال بهذه المناسبة، التي تتضمن أوبريت غنائياً وطنياً كبيراً، للملحن السعودي ممدوح سيف، بالإضافة للوحات فنية وطنية يشارك في تقديمها شباب تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 26 عاماً، يتدربون على أداء العمل لمدة 5 أيام.
وأوضح مشاركون، وفقاً لـ”عين اليوم”، أن تجمعهم يبدأ بأحياء جدة، حيث مكان سكن الكوادر المشاركة، ومن ثم تنطلق الحافلات نحو الاستاد، حيث تجري البروفات، التي بدأت منذ الأحد الماضي في الملعب الرديف، وستنتقل قبل 48 ساعة من موعد المباراة مساء غدٍ الخميس إلى الملعب الرئيسي الذي تجري فيه المناسبة.
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