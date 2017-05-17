رجحت مصادر سبب عدم رغبة إدارة نادي الظفرة الإماراتي ببيع عقد اللاعب عمر خربين لنادي الهلال، وذلك بسبب استحقاق نادي الوحدة السوري جزء من قيمة الصفقة قد تصل إلى أكثر من 25%.
وترغب إدارة نادي الظفرة الاستفادة من قيمة إعارة المهاجم السوري عمر خربين بالكامل دون حصول النادي السوري على أي فائدة مالية، لذلك يؤكد رئيس النادي الإماراتي صالح المزروعي على رغبة إدارته في إعارة اللاعب الذي يسعى خلفه العديد من الأندية الإماراتية.
يذكر ان المهاجم عمر خربين يعيش أياما جميلة مع نادي الهلال واستطاع ان يكسب ثقة الجهاز الفني والجماهير بالاهداف الحاسمة التي سلهمت في جعل الهلال بطل الدوري والوصول الى نهائي كأس الملك.وفق ”عين اليوم”.
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