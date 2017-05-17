أثار أسطورة الحراسة السعودية محمد الدعيع جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي بعد تغريدة بثها عبر حسابها الرسمي وجاء فيها: “مهما حاول الحاكم بأمره إبعادي عن التحليل الرياضي فبحمد الله يكفيني محبة الجماهير الرياضية”.
ولم يوضح مستقبله في التحليل الرياضي مع القناة الرسمية الناقلة للمسابقات السعودية، ولكن وعلى مايبدو أن في فمه ماء بسبب موقف معين أدى لإبعاده.
واتجه الحارس التاريخي للتحليل الفني ، واستطاع أن يحجز موقعاً مرموقاً بين المحللين بفضل تلقائيته وعفويته المقرونة بأعوام كبيرة من الخبرة المكتسبة من مسيرته المطرزة بالألقاب والإنجازات التي يصعب تكرارها أو محاولة استنساخها.وفق “الرياض”.
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