تفاوض إدارة نادي النصر 4 مدربين لقيادة الدفة الفنية للفريق الأصفر الموسم المقبل خلفاً للمدرب الفرنسي الراحل باتريس كارتيرون.
وكشف مصدر نصراوي مقرب لـ”عين اليوم” أن مدرب أتلتيكو ناسيونال بطل الكوبا ليبرتادورويس السابق الكولمبي رينالدو رويدا يتقدم الأسماء التي تنوي الإدارة النصراوية التعاقد معها برفقة المدرب السويسري مراد ياكين والإسباني خواندي راموس والفرنسي ريمون دومينيك.
وتنوي الإدارة النصراوية تعويض الإخفاق الكبير الذي لازم فريقها الموسم الفائت بالتعاقد مع أحد هذه الأسماء البارزة من أجل العودة ببطل دوري جميل موسمي 2014- 2015 لمنصات التتويج.
وبدأت إدارة الأمير فيصل بن تركي تحضيراتها للموسم الجديد رغم الأصوات المطالبة برحيلها وعقدت عدة اجتماعات متواصلة مع اللجنة الفنية من أجل التحضير للموسم المقبل والذي ينطلق في نهاية يوليو بالبطولة العربية المقامة في دولة مصر .
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