وصف مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المتسولين بأنهم كذابون ومتلاعبون، ولا يجب دفع المال لهم، ومن يدفع لهم يعينهم على الشر.
ودعا رجال المرور، بمنع المتسولين من ممارسة التسول عند إشارات المرور الضوئية.
وقال في برنامج «فتاوى» على القناة الأولى، أمس، يجب منع المتسولين لا أعطائهم مال، حيث أنهم كذابون ويتقاسمون المواقع ويبيعونها كل يوم بينهم، والواجب ألا نعطيهم شيئاً أبداً ولا يصح إعطاؤهم، فذلك من إعانتهم على الشر.
وفق “صدى”.
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