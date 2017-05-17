أقدم عدد من الطلبة على اقتحام كلية طب الأسنان بجامعة نجران، بهدف سرقة أسئلة الاختبارات، وكشوف الدرجات وبعض الأوراق الرسمية.
وأوضحت مصادر وفقا لـ”الوطن” أن الجهات الأمنية ألقت القبض على خمسة من الطلاب، لاقتحام الكلية، وكذلك العبث بممتلكاتها وتخريبها، وذلك بعد أن رصدتهم كاميرات المراقبة بالمبنى أثناء عبثهم، بكسر أبواب لجنة الكنترول ودخولهم إلى أكثر من مكتب من مكاتب أعضاء هيئة التدريس في ساعات الليل المتأخرة.
وأشارت المصادر إلى بدء الإجراءات الأمنية والقانونية بحقهم تمهيدا للتحقيق معهم وتطبيق النظام عليهم.
وفي السياق ذاته، تلاحق شرطة منطقة نجران جناة سطوا على مرافق تعليمية بالمنطقة، بعد أن تعرضت الابتدائية الثانية للبنات بالمشعلية شرق مدينة نجران إلى العبث داخل فصول المدرسة، ولم يقتصر العبث على مدرسة المشعلية بل امتد إلى مدرسة متوسطة الأندلس للبنين بحي الفهد وسط المدينة، للعبث بكاميرات المراقبة بعد اقتحام الفناء الداخلي وتشويه عدسات الكاميرات بواسطة بخاخ الكتابة.
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