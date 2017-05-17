سلمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خمسة مواطنين مكافآت مالية تجاوزت في مجموعها 100 ألف ريال، بعد تسليمهم قطعا أثرية وطنية أو إبلاغهم عن مواقع أثرية، وذلك تفاعلا مع حملة استعادة الآثار التي أطلقتها الهيئة.
وتضمنت القطع المستعادة في منطقة تبوك قطعا أثرية تعود إلى فترة الألف الرابع قبل الميلاد، ومجموعة من العملات الأثرية التي تعود لفترات إسلامية مختلفة.
وشملت البلاغات التي تم تقديمها عن مواقع أثرية، الإبلاغ عن مواقع بمنطقة نجران لقنوات مائية من الصخور الطبيعية، وبلاغ عن موقع تنتشر عليه الأدوات الحجرية التي تعود إلى فترة العصر الحجري الحديث، وبلاغ عن مواقع أثرية عن كتابات بالخط الثمودي بمنطقة عسير.
كما تم الإبلاغ أيضا عن تلال أثرية تعود إلى فترة ما قبل الإسلام، وبلاغ عن مواقع أثرية بمنطقة الرياض عبارة عن كتابات بالخط الثمودي، ورسومات صخرية، وأدوات حجرية تعود تلك الأدوات للعصر الحجري الحديث والعصر البرونزي.وفق “أخبار 24”.
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