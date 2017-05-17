نشر الكاتب الصحفي خالد السليمان مقطع فيديو على حسابه في موقع “تويتر”، حكى خلاله قصة مواطن كان لا يستطيع القراءة والكتابة حينما التحق بقوات الحرس الوطني، ثم واصل كفاحه حتى أصبح أستاذاً جامعياً.
وأوضح الأستاذ الجامعي الدكتور ناف الوقاع من خلال مقطع الفيديو، أنه دخل قوات الحرس الوطني أمياً والتحق بمدارس مكافحة الأمية، واستطاع أن يحصل على الابتدائية ثم المتوسطة فالثانوية، وبعدهاحصل على الشهادة الجامعية وهو برتبة عريف.
وأضاف أنه واصل دراسة الماجستير وحصل عليه وهو برتبة وكيل رقيب، ثم تمت ترقيته بعدها إلى رقيب إلى أن حصل على قبول بمرحلة الدكتوراه وأنهى السنة التحضيرية بامتياز، ليوجه وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بعد ذلك بنقله إلى كلية الملك خالد العسكرية.
وأبان الدكتور الوقاع أنه بعد التحاقه بكلية الملك خالد العسكرية عين بوظيفة معيد ثم محاضر ثم أستاذ مساعد، بعدها أنهى بحوثه لدرجة الأستاذية وأصبح أستاذ دكتور منذ 3 سنوات.
وفق “أخبار 24”.
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