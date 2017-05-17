قاد مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد القحطاني أمس (الثلاثاء)، حملة تفتيشية مفاجئة على سوق اتصالات وأجهزة الجوال بمدينة جدة؛ لضبط المخالفين لقرار توطين قطاع الاتصالات.
ورافقت فرق التفتيش شرطة الضبط الميداني ومفتشون من وزارة العمل؛ حيث تم ضبط 8 مخالفات و7 عمالة أجنبية يعملون لحسابهم الخاص بينهم مجهولو الهوية، وتم تسليم المخالفين للجهات الأمنية.
ولجأت فرق التفتيش إلى إغلاق أبواب المجمع ومنع العمالة من الخروج إلا بعد التأكد من هوياتهم؛ وذلك لضبط المخالفين ومنع هروبهم، فيما جددت وزارة العمل دعوتها للمواطنين بالالتزام بقرار توطين قطاع الاتصالات والإبلاغ عن المخالفين.وفق “أخبار 24”.
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