أكدت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض، إجراء عمليات ربط وقص المعدة لعلاج مرض السِمنة للمواطنين مجاناً، مشيرة إلى حصولها على شهادة دولية معتمدة في جراحات البدانة.
وكان المدير التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية ورئيس مركز جراحة البدانة الدكتور هيثم الفلاح، قد تسلم شهادة الجمعية العالمية لجراحات البداية وهي مركز دولي معتمد لجراحات البدانة في مدينة نابولي الإيطالية.
وأوضح الدكتور هيثم الفلاح عبر مقطع فيديو صوره مواطن ونشره في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، أن المركز يجري من عمليتين إلى 9 عمليات يومياً.
وأضاف الفلاح أن برنامج جراحة البدانة يشمل أكثر من 11 مركزاً موزعة على جميع مناطق المملكة، مؤكداً أن المركز مفتوح لجميع المواطنين بالمجان ولا حاجة بعد لإنفاق الأموال الطائلة والسفر لإجراء العمليات في الخارج.
وفق “أخبار 24”.
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