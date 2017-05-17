رصد مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي طفلاً يتسول في أحد الشوارع، ويهدد سائق السيارة التي كان يقف بجوارها بكسر نافذة سيارته إذا لم يعطه مالاً.
وظهر الطفل في المقطع الذي صور من سيارة مجاورة وهو يكرر تهديداته بكسر زجاج النافذة، كما لاحق السيارة بعدما انطلقت لعدة أمتار طمعاً في الحصول على المال.
وكانت مواقع التواصل قد تداولت مقطعاً مماثلاً لطفل غاضب يحاول كسر زجاج نافذة إحدى السيارات، وصاحَب المقطع تعليق الفتاة التي صورته؛ حيث قالت إن الطفل كان يتسول وأعطته مبلغاً من المال؛ لكنه غضب وطلب المزيد.
وفق “أخبار 24”.
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