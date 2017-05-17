أعلنت إدارة القمة العربية الإسلامية الأمريكية امس (الثلاثاء) عن جدول الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية.
وكشف الموقع الرسمي للقمة معلومات دقيقة وتفصيلية لكافة الأحداث التي ستصاحب الزيارة، وذلك على النحو التالي:
القمة السعودية الأمريكية، في عدة مواقع، 20 مايو:
الحدث الرئيسي للزيارة، تضم سلسلة من الاجتماعات الثنائية بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، حيث ستركز على إعادة تأكيد الصداقة العريقة وتعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية الوثيقة بين البلدين.
القمة العربية الإسلامية الأمريكية، الموقع مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات، 20 مايو:
الحدث الثاني للزيارة، حيث سيجتمع الرئيس الأمريكي مع قادة الدول الإسلامية حول العالم لمعالجة سبل بناء شراكات أمنية أكثر قوة وفعالية من أجل مكافحة ومنع التهديدات الدولية المتزايدة للإرهاب والتطرف من خلال تعزيز قيم التسامح والاعتدال.
معرض المملكة الموازي، الموقع الديوان الملكي، 20 مايو:
يهدف المعرض إلى إبراز الفن المعاصر السعودي عبر أجيال المختلفة مع التركيز على جيل الشباب.
ويسعى إلى إظهار ثقافة المملكة المميّزة عبر الأعمال الإبداعية لمجموعة من الفنّانين المعاصرين، كما يهدف إلى تشجيع الحوار بين الثقافتين السعودية والأميركية من خلال أعمال فنية بصرية تجسّد تجارب الفنّانين مع الحياة.
منتدى الرياض لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب، 20 مايو:
يجمع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية نخبة من الباحثين ومراكز الدراسات والبحوث الهادفة الى إنتاج ونشر العمل الأكاديمي و إثراء الحياة الثقافية والفكرية في المملكة.
برعاية التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وسوف يبحث المنتدى في طبيعة الإرهاب ومستقبل التطرف.
زيارة مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، الموقع قصر المربع، 20 مايو:
في اليوم الأول من زيارته إلى المملكة، سيقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بزيارة إلى مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، وهو منارة للثقافة والحضارة تسلّط الضوء على التاريخ العريق لشبه الجزيرة العربية ورسالتها المتمثلة في نشر الدين الإسلامي.
وبعد جولة ملكية في المركز، ستقام مأدبة عشاء تقليدية في قصر المربّع تكريماً لضيف المملكة العزيز.
المنتدى السعودي-الأمريكي للرؤساء التنفيذيين، الموقع فندق “الفور سيزون”، 20 مايو:
يعد منتدى الرئيس التنفيذي الذي يجمع قادة الأعمال من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، حدثا رفيع المستوى ليوم واحد يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة من خلال توفير منصة لتعزيز التجارة البينية وتذليل الصعوبات التي تحول دون إقامة روابط اقتصادية أوثق.
قمة دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، الموقع مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، 21 مايو:
الحدث الثالث في الزيارة سيجمع قادة مجلس التعاون الخليجي مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة وبناء علاقات تجارية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
ملتقى مغردون، في فندق “الريتز كارلتون”، 21 مايو:
ينضم الرئيس الأمريكي ترامب وملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي، ووزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، والناشطة مالالا يوسفازاي، والشيخ عبدالله بن زايد وآخرون في مناقشة حية حول مكافحة التطرف والإرهاب في العصر الرقمي.
افتتاح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، الموقع قصر الناصرية، 21 مايو:
يسعى المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، إلى منع انتشار الأفكار المتطرفة من خلال تعزيز التسامح والتعاطف ودعم نشر الحوار الإيجابي.
(الراعي) يرعى افتتاح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف ومناقشة إسهامه المهم في مكافحة التطرف والإرهاب.وفق “أخبار 24”.
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