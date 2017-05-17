أطاح حادث غريب بسيارة جيب لاند كروزر من أعلى جهاز الحمل الهيدروليكي، الذي يُستخدم في رفع السيارة عند غسلها “بستم”، في إحدى محطات غسل السيارات.
وأظهر مقطع فيديو السيارة وقد انزلقت للأمام وسقطت على جدار المغسلة الأمامي، ما أصابها بأضرار جسيمة نتيجة السقوط من أعلى جهاز الرفع، والذي بدا أن سببه انفلات البراغي، بطريقة غريبة، فالمعروف أنها تكون بغاية القوة والمتانة نظرا لثقل السيارات التي ترفعها.
واختلفت تعليقات متابعي المقطع، حيث رأى بعضهم أن الحادث غريب، خاصة ما ظهر في المقطع من البراغي التي انفلتت بشكل لا يتكرر، فيما حمّل آخرون صاحب المغسلة دفع قيمة الإصلاحات، وقال بعضهم إن ما حدث خارج عن إرادته.
وفق “أخبار 24”.
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