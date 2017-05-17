كرّم سعادة محافظ الهيئة العامة للمنشآت بالمملكة العربية السعودية الدكتور / غسان بن أحمد السليمان ، مركز دروب القمم للرعاية النهارية بالخرج بجائزة المسؤولية الإجتماعية على مستوى المملكة نظير جهود المركز المميزة في خدمة ذوي الإحتياجات الخاصة وتقديم الرعاية الطبية و الخدمات التعليمية والتدريبة لهم ، و إقامة البرامج الخاصة بهم و توقيع الإتفاقيات والشراكات المجتمعية لخدمتهم ، إقيم حفل التكريم يوم الأثنين 19 / 8 / 1437 هـ في فندق الماريوت بالرياض و إستلم الجائزة مدير المركز الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن المعيذر و وجه شكره لمحافظ الهيئة العامة للمنشآت بالمملكة على هذه الثقة و هذا التكريم .
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