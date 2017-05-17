ربما تتداخل الحروف والكلمات وربما يعجز اللسان عن التعبير وربما يتلعثم القلم عن الكتابة ولكن القلب دائماً يكون الفيصل والأصدق عرفنا فيك نقاء السيرة وطهارة السريرة حفظت للمهنة شرفها وكنت مثال للمسلم المعتز بدينه المتأسي برسوله صلى الله عليه وسلم فلك منا كل الشكر والتقدير والعرفان .
تشرف جميع منسوبي مدرسة سعد بن أبي وقاص بتكريم الأستاذ القدير فهد بن راشد العنبر. الذي أمضى ٣٣ عاماً من عمره في خدمة الوطن في مجال التعليم وذلك بمزرعة الشيخ عبدالمحسن الدغفق.
حيث قام الأستاذ عبدالله بن عبدالمحسن الدغفق بتقديم جميع التسهيلات والإمكانيات لهذا الحفل الكبير كما حضر الحفل عدد كبير من الأصدقاء والمشرفين ومدراء المدارس وأولياء الأمور.
كما قدم الحفل الأستاذ إبراهيم الخريف حيث بدأ بآياتٍ عطرة من كتاب الله ثم كلمة قائد المدرسة الأستاذ بندر بن محمد العتيبي وبعدها كلمة المحتفى به الأستاذ فهد بن راشد العنبر شكر فيها الحاضرين.
وبعدها ألقى الأستاذ بندر السبيعي قصيدةً شعرية بهذه المناسبة ثم المشرف التربوي الأستاذ علي بن أحمد دغريري قصيدةً أيضا وبعدها تم توزيع الهدايا والدروع التذكارية للأستاذ فهد بن راشد العنبر. كما أقيمت العرضة النجدية والشيلات الترحيبية بعدها توجه الجميع لصالة الطعام لتناول طعام العشاء.
فجميلٌ أن يضع الإنسان هدفاً في حياته والأجمل أن يثمر هذا الهدف لذا تستحق منا كل الشكر والعرفان على جهودك القيمة منك تعلمنا أن للنجاح قيمة ومعنى ومنك تعلمنا التفاني والإخلاص بالعمل ومعك آمنا أن لا مستحيل في سبيل الإبداع والرقي لذا وجب علينا تكريمك. علماً أن الأستاذ فهد بن راشد العنبر .
حصل على عدة جوائز وشارك في الكثير من اللقاءات و الدورات والملتقيات .
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