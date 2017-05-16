علق المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي على استشهاد الجندي أول وليد الشيباني في حي المسورة بالقطيف وإصابة 5 من رجال الأمن بعد تعرضهم لقذيفة آر بي جي.
وأكد أن هذا العمل الإرهابي المتمثل في استهداف رجال الأمن يعد ضمن محاولات الإرهابيين اليائسة لإيقاف مشروع تطوير الحي، ليستمروا في استخدام أوكارهم الإجرامية في تخزين الأسلحة والمتفجرات والانطلاق منها لتنفيذ جرائمهم.
وشدد التركي على أن رجال الأمن مصممون على فرض النظام ومواصلة مهامهم ومسؤولياتهم في منطقة المشروع، مشيراً إلى أنه لا يستبعد وجود كميات وأنواع أخرى من الأسلحة النارية والأسلحة المخصصة للاستخدامات العسكرية داخل الحي.
وبيّن التركي أن الإرهابيين يقوم باستخدام الأسلحة النارية عشوائيا في حي المسورة، ويهدفون إلى تحويله نواة لنشاطاتهم الإجرامية، مشددا على أنهم لا يختلفون عن أفراد التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش.
وفق “أخبار 24”.
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