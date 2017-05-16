كشفت شرطة مكة المكرمة اليوم (الثلاثاء) في بيان رسمي ملابسات وفاة حارس مدرسة شنقا، بعد أن كشفت مصادر أن مديرة المدرسة أبلغت الشرطة والجهات الأمنية إثر شكها في الأمر بعد وجود باب المدرسة مغلقا.
وقال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي، إن مركز القرارة بشرطة العاصمة المقدسة تلقى بلاغاً عن وجود شخص متوفى داخل مقر عمله.
وأضاف أن رجال الضبط الجنائي والفرق المختصة انتقلوا فور تلقي البلاغ لموقع الحادثة، حيث تبين أن المتوفى مواطن في العقد الخامس من العمر.
وأشار إلى أن المتوفى أقدم على قتل نفسه بربط حبل حول عنقه، لافتاً إلى أن التحقيقات أوضحت أنه كان يعاني من اعتلالات نفسية مزمنة، مبيناً أن الشرطة تحفظت على جثمانه في المستشفى وأحالت القضية لجهة الاختصاص.
يشار إلى أن المتوفى يعمل حارس مدرسة، وحضرت مديرة المدرسة صباح اليوم (الثلاثاء) وفوجئت بباب المدرسة مغلقاً، ما دفعها لإبلاغ إدارة التعليم، التي أبلغت الشرطة والدفاع المدني لفتح باب المدرسة، ليفاجأ الجميع بالحارس وقد شنق نفسه في فناء المدرسة.وفق “أخبار 24”.
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