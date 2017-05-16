قال حسين عبد الغني لاعب نادي النصر، إنه سيُقرر الإعتزال عندما يشعر بأنه غير قادر على العطاء.
وأضاف عبد الغني من خلال تصريحات تليفزيونية أن الإعتزال عنده لا يرتبط بالبطولات، مؤكدا أنه لو كانت البطولات شرط اعتزاله لكان اعتزل بعد بطولتي الدوري اللتين حققهما مع النصر.
واكمل أنه مستمر في الملاعب حتى يشعر بأنه غير قادر على العطاء، مردفا أنه مازال لديه ما يقدمه لجمهور النصر.
واختتم حسين عبدالغني بأن كرة القدم بالنسبة له حياة.وفق “أخبار 24”.
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