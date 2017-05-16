أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء استشهاد رجل أمن وإصابة 5 آخرين بعد إطلاق قذيفة صاروخية على دورية أمنية بحي المسورة بالقطيف.
وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن دورية أمنية تعرضت أثناء مباشرتها مهام حفظ النظام العام بمحيط منطقة حي المسورة بالقطيف، منتصف الليلة الماضية لقذيفة صاروخية من نوع “آر بي جي”، أطلقتها عناصر إرهابية من داخل الحي.
وأبان أنه نتج عن الحادث الإرهابي استشهاد الجندي أول من قوات الطوارئ الخاصة وليد غثيان ضاوي الشيباني، وإصابة 5 من رجال الأمن، تم نقلهم إلى المستشفى، مؤكداً أن الحادث لا يزال محل المتابعة الأمنية للوصول لمرتكبي هذا الفعل الإجرامي وتقديمهم لأيدي العدالة.
وشدد المتحدث على أن استخدام العناصر الإرهابية لمثل هذه القذائف وغيرها من عبوات ناسفة وألغام أرضية لإعاقة أعمال المشروع التنموي بحي المسورة ومهاجمة العاملين فيه يدل دلالة قاطعة على مدى خطورتهم وإجرامهم وأنهم في سبيل تنفيذ ما يملى عليهم من الخارج من مخططات إرهابية لا يتورعون عن الإقدام بما يوصلهم لغايتهم الإجرامية غير عابئين بأرواح الأبرياء من المارة والمقيمين بجوار الحي.
وأضاف أن الحادث يؤكد ما سبق الإعلان عنه باتخاذهم من المنازل الخربة والمهجورة في هذا الحي أوكاراً لهم ومنطلقاً لأنشطتهم الإجرامية وبؤراً لتخزين الأسلحة والمتفجرات التي تشكل تهديداً بالغ الخطورة على حياة الناس.وفق “أخبار 24”.
وأكد أن الجهات الأمنية ستواصل أداء مهامها وواجباتها في تعقب العناصر الإرهابية والإطاحة بهم وبأوكارهم وإفشال مخططات من يقفون وراءهم للنيل من أمن البلاد واستقرارها.
وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية صرح قبل أيام عن تعرض عمال الشركة المنفذة لأحد المشاريع التنموية بحي المسورة بالقطيف، لإطلاق نار كثيف مع استهداف الآليات المستخدمة في المشروع بعبوات ناسفة لتعطيلها من قبل عناصر إرهابية، وما نتج عن ذلك من مقتل وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين.
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