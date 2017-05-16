كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تحقيق إيرادات قدرها 3.1 مليار ريال لخزينة الدولة بنهاية عام 2016، وذلك بانخفاض قدره 87% مقارنة بإيرادات عام 2015 والتي بلغت 24.6 مليار ريال.
وأوضحت الهيئة، وفقا لتقريرها السنوي، الذي نشر مؤخرا عن العام المالي الماضي، إن أغلبية إيراداتها جاءت من المقابل المالي المُحصل من تقديم الخدمة تجارياً، حيث بلغت 2.15 مليار ريال، وتوزع الباقي على المقابل المالي لاستخدام الطيف والمقابل المالي للتراخيص وإيرادات أخرى.
وأشارت إلى أن مصروفاتها خلال العام الماضي بلغت نحو 461 مليون ريال، لتحقق بذلك فائضا بنحو 2.6 مليار ريال بنهاية عام 2016، لافتا إلى أنها تقوم بالفوترة وتحصيل الإيرادات وتوريدها للخزينة العامة.
وبينت أن إجمالي عدد الموظفين في “الهيئة” بنهاية عام 2016 نحو 412 موظفا منهم 3 أجانب والباقي مواطنون.وفق “أخبار 24”.
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