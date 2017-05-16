ذكرت مصادر، أن الجهات الأمنية بمركز شرطة القرارة بمكة المكرمة تباشر التحقيق في حادثة وفاة حارس مدرسة ابتدائية، عثر صباح اليوم الثلاثاء على جثته مشنوقاً داخل فناء المدرسة.
وتعود القصة إلى أن قائدة المدرسة حضرت صباح اليوم لمباشرة عملها فوجدت باب المدرسة مغلقاً، ما دفعها لإبلاغ إدارة التعليم، التي أبلغت بدورها الشرطة والدفاع المدني لفتح باب المدرسة، ليفاجأ الجميع بحارس المدرسة جثة هامدة مشنوقاً في فناء المدرسة.
يذكر أن شرطة الدوريات وضابط خفر مركز شرطة القرارة والأدلة الجنائية والبصمات والطب الشرعي باشروا موقع الحادث، وجرت معاينة الموقع ورفع الأدلة والبصمات.وفق “أخبار 24”.
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