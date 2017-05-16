أظهر مقطع فيديو الملك فهد بن عبدالعزيز- رحمه الله- وهو يتحدث عن موقف جمعه، حينما كان ولياً للعهد برئيس جمهورية الصين الوطنية (تايوان) حالياً، وكشف خلال اللقاء عن طلب غريب طلبه منه رئيس الصين الوطنية.
وقال الملك فهد في حديثه، إن رئيس جمهورية الصين الوطنية، كان قد زار المملكة في عهد الملك خالد، فأمره الملك خالد بالذهاب مع الرئيس الصيني إلى المكان المُعد للسكن.
وأضاف الملك فهد أنه أثناء ركوب السيارة مع الرئيس الصيني، قال له الأخير عبر المترجم: “سأطلب منكم طلباً قد تستغرب منها”، ليتفاجأ الملك فهد بطلب الرئيس الصيني- وكان مسيحي الديانة- بإرسال الدعاة إلى تايوان الذين يدعون للعقيدة الإسلامية وأن يكونوا على إلمام باللغة الإنجليزية.
وقال الملك فهد: “سألته مستغرباً هل هذا الطلب مجاملة منك كونك تدرك أن المملكة العربية السعودية هي في خدمة الإسلام والمسلمين والحرمين”، ليرد قائلاً: “ليس مجاملة، لكن الشيء الوحيد اللي ممكن يحمينا من الشيوعية هي العقيدة الإسلامية”.
وأضاف الرئيس الصيني في كلامه للملك فهد: “لا يوجد شيء الآن يسري بشكل قوي مثل العقيدة الإسلامية”، فسأله الملك فهد عن السبب، ليرد بأنه اطلع كثيراً وتوصل إلى أنه لا توجد فضائل مثل ما يوجد في العقيدة الإسلامية.
وفق “أخبار 24”.
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