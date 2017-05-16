تم بحمد الله في هذا اليوم الثلاثاء ٢٠/ ٨/ ١٤٣٨ عقد مجلس صلح في المحكمة العامة بمحافظة الخرج بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ محماس بن مسفر ال رشيد والشيخ خلف المطرفي العنزي والأستاذ عبدالإله الحماد وقد انتهى المجلس باتفاق الأطراف على إنهاء القضية صلحا .
وبهذه المناسبة شكر الشيخ عامر بن خرصان الله عز وجل على تيسير امر هذا الصلح ، ذكرا في هذا المجال جهود ولاة الامر في الصلح وانهاء قضايا المواطنين والمقيمين بالطرق الودية وعلى رأسهم والد الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الامين وولي ولي العهد وامير منطقة الرياض ونائبه حفظهم الله .
وقد ثمن جهود معالي وزير العدل رئيس مجلس القضاء الاعلى وفضيلة رئيس المحكمة العامة في محافظة الخرج وفضيلة ناظر القضية الشيخ تركي بن سليمان اليحيى القاضي في المحكمة العامة بمحافظة الخرج في إنهاء هذه القضية بالصلح ، مشيدا بمتابعة سعادة محافظ الخرج لقضايا الصلح في هذه المحافظة ، وشاكرا شيوخ القبايل والمحامين والاصلاء والوكلاء على مشاركتهم في هذا الصلح ، معتبرا ان الصلح عمل صالح ومخفف للضغط الذي يكون على المحاكم والدوائر الحكومية .
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