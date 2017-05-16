تستقبل محافظة الخرج بكثير من البهجة والسرور أعضاء رحلة الصداقة والوفاء 31 بقيادة القائد الكشفي الدولي/ سعد الفرج والوفد المرافق له وذلك في يوم الأربعاء الموافق 21/8/1438هـ الموافق 17/مايو/2017م.
والذي يستضيفهم المعهد الصناعي الثانوي في الخرج بقيادة مدير المعهد/ م. سمير بن عبدالله العسكر.
حيث سيقوم الوفد بزيارة لمحافظ محافظة الخرج والسلام على محافظ الخرج الأستاذ/ شبيلي بن مجدوع ال مجدوع حيث سيتم تكريمهم من قبل سعادته. ثم تنطلق المجموعة بجولة على أرجاء محافظة الخرج حسب الجدول المعد لذلك.
صرح بذلك المهندس/ سمير بن عبدالله العسكر مدير المعهد والذي يرحب بالأستاذ سعد الفرج القائد الدولي وتمنى له طيب الإقامة بمحافظة الخرج .
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