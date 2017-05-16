علق لاعب النصر حسين عبدالغني على الأحداث التي أحاطت بإبعاده عن الفريق في مرحلة ما من الموسم، مؤكدا أن هدفه كان دائما ممارسة كرة القدم لا غير، في إشارة للأقاويل التي أحاطت بقربه من القرارات الإدارية الصادرة من النادي.
وقال عبدالغني في لقاء على MBC PRO: “أنا أتمنى الناس تفهم شي واحد، أنا جاي ألعب كرة قدم فقط، ولا جاي أسوي أي شي ثاني، وأنا من اللي مستحيل أتكلم على مكان أعطاني الكثير، ونادي النصر أعطاني الكثير”.
واستدرك: “ولكن فيه ظروف كانت، أنا ما أقول انها فنية، الكل عارف بالمواضيع اللي حصلت، واللي هي نهائيا ليست فنية”.وفق “أخبار 24”.
حسين عبدالغني :
إبعادي عن المشاركة لم يكن فنياً و الكل يعلم ما حدث #الكوتش pic.twitter.com/JUzctD5WYx
— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) ١٥ مايو، ٢٠١٧
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