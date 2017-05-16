أكد المدرب الروماني زوران ماميتش، أنه تعرض لمشاكل إدارية في ناديه السابق النصر بعدما قرر استبعاد قائد الفريق حسين عبدالغني، لافتاً إلى أن تبعات ذلك القرار أدت في نهاية المطاف إلى مغادرته الفريق، والقبول بعرض العين الإماراتي.
وقال ماميتش خلال لقائه في برنامج “صدى الملاعب” على قناة “mbc” اليوم الثلاثاء، إن عرض نادي العين الإماراتي لا يمكن رفضه، فمثل هذا النوع من العروض يأتي للمدرب مرة واحدة في حياته، ولذلك فضل الرحيل إليه، خصوصاً مع وجود مشاكل إدارية في النصر، وأولها مع حسين عبدالغني.
وأضاف أن الأمير فيصل بن تركي أوضح له أن حسين عبدالغني مهم بالنسبة لناديه، نظراً للإنجازات التي حققها مع النادي، منذ قدومه إليه، معتبراً أن وفاء رئيس النادي لعبدالغني أمر جيد، إلا أن كرة القدم غير معنية بالماضي، بقدر ما هي معنية بما يمكن أن يقدمه اللاعب في المستقبل.
وأشار إلى أن هناك العديد من الإشكالات الإدارية التي تسببت في تعثر النصر خلال الموسم، ومن ضمنها مشكلة تأخر الرواتب، معرباً عن سعادته بما حققه من إنجازات للفريق، وعن رضاه بالفترة التي قضاها معه.وفق “أخبار 24”.
الأغا يسأل : لماذا تركت النصر ؟ وهل تم التضحية بك من أجل حسين عبد الغني ؟ .. شاهد رد زوران !#صدى_الملاعب pic.twitter.com/tPXBRxTMNl
— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) ١٥ مايو، ٢٠١٧
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