قال حسين عبد الغني لاعب النصر، إن اخلاصه وحبه في الوقت الحالي لنادي النصر، مشددا أن الفوز بالدوري مع الأهلي صعب في الوقت الحالي.
وبدأ عبد الغني مشواره في النادي الأهلي عام 92 في البراعم قبل أن يبدأ المشوار مع الفريق الأول في عام 1995 وانتقل منه إلى نيوشاتل عام 2008 وعاد إلى النصر في عام 2009.
وقال عبد الغني من خلال تصريحات تليفزيونية :” كنت أتمنى الاحتراف في فترة سابقة، الإحتراف تجربة كنت أحلم بها وتحققت ولله الحمد.”
وعن علاقته بالنادي الأهلي قال: “الأهلي بيتي وهو المكان الذي نشات فيه كلاعب كرة، لكن ولائي في الوقت الحالي لنادي النصر، وهناك من يحاول أن يأخذ تصريحاتي لمنحنى أخر.”
وأكمل: “عندما حضرت إلى نادي النصر، فإن الجماهير استقبلتني بشكل رائع، هذا الاستقبال دين، أسعى لرد هذا الدين.”
وعن امنيته بأن يفوز بالدوري مع النادي الأهلي قال: “هذا صعب في الوقت الحالي.”وفق “الإقتصادية”.
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