أشار مصدر عامل في النادي الأهلي إلى أن عمر السومة لن يشارك أساسيا في نهائي كأس الملك أمام الهلال المزمع إقامته نهاية الأسبوع الجاري، إلا في حال تأكيد اللاعب السوري شخصياً على جهوزيته وقدرته على خوض النهائي المرتقب.
وبحسب المصدر -تحتفظ عين اليوم باسمه-، فإن المهاجم السوري ليس جاهزا وما يزال يعان من آلام مزعجة في غضروف الركبة، وسط مواكبة التقارير الطبية بإشراف المدرب السويسري كريستيان غروس الذي يضع لمساته الأخيرة على تشكيلة المباراة.
وقال مصدر أهلاوي مسؤول، إن غروس سيخوض مباراة الهلال بنفس تشكيلة مباراة الفيصلي في نصف النهائي، حيث لعب الرجل السويسري بتشكيلة مكونة من: “ياسر المسيليم وعقيل بلغيث وسعيد المولد وسعد الأمير ومحمد عبدالشافي، وفي الوسط وليد باخشوين وتيسير الجاسم وحسين المقهوي واليوناني فيتفا وعبد الفتاح، وفي المقدمة سلمان المؤشر”.
وخسر أخضر جدة مهاجمه البديل مهند عسيري بعد إصابته في مباراة ذوب آهان الآسيوية، فيما لا يستطيع الجهاز الفني الاعتماد على المهاجم إسلام سرّاج بعدما عاد مؤخراً من إصابة مؤثرة مع تدنّي مستواه البدني.
وكان السومة (28 عاما) إلى الدوحة من أجل إجراء المزيد من الفحوص الطبية لدى الجراح البلجيكي بيتر دوخ قبل أسبوعين، وحضر بديلاً في مباراتي الفيصلي وذوب آهان دون المشاركة.
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