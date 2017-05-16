أعلنت وزارة الداخلية اليوم “الثلاثاء” عن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطنٍ قتل آخر بالمنطقة الشرقية بإطلاق النار عليه.
وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إن المواطن مبخوت بن فهيد بن صيتان الحراجين الدوسري، قتل المواطن فهد بن فيصل بن محمد الملحم الحراجين الدوسري وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش بسبب خلاف بينهما.
وأوضحت الوزارة أن سلطات الأمن كانت ألقت القبض على الجاني المذكور، وأحيل للتحقيق ووجه إليه الاتهام بارتكاب جريمته، وأُحيل للمحكمة العامة وصدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعاً وحُكم عليه بالقتل قصاصاً، إلا أن الحُكم كان قد تأجل تنفيذه لوجود قُصر بين ورثة القتيل.
وأشارت إلى أنه بعد بلوغ القصر من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة بتنفيذ القصاص، تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق الجاني، ونُفذ الحكم بحقه صباح اليوم الثلاثاء بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.وفق “أخبار 24”.
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