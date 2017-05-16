علق أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور عمر العيد، على واقعة سقي ثعبانا، قائلا: «إن هذا العمل مخالف لظاهر أحاديث النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ».
وأضاف الشيخ العيد، أن «النبي أمر بقتل الحيات إلا إذا كانت الحية داخل البيوت فإنها تنذر ثلاثة مرات ثم يقتلها.. وثبت عن النبي من حديث عبد الله بن عمر أنه قال سمعت رسول الله يخطب على المنبر وهو يقول أقتل الحيات، فقال عبدالله بن عمر فما لبثت إلا أن أقتل الحيات».
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو لأحد الأشخاص يروي ظمأ حية، مبدين إعجابهم برحمة هذا الشخص الذي لم يتردد في سقي حية.
وفق “صدى”.
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