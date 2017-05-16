قدم رئيس اللجنة الفنية بنادي النصر الكابتن صالح المطلق دعوة صريحة لزميله اللاعب الدولي السابق ونجم نادي النصر الكابتن فهد الهريفي للعمل معه والانضمام للجنة الفنية لخدمة النصر، وقال المطلق للهريفي «أنا الآن أطالبك بالانضمام لنا في اللجنة، وكذلك نريد منك طرح أفكارك التي تفيد النادي سواء بحضورك لنا في النادي أو عبر الهاتف أو التلفزيون بعيدا عن مواضيع الانتقاد والإثارة التي لن تفيد النصر بشيء»، وطلب المطلق من الهريفي أن يقترب خطوات أكثر من ناديه بدلا من الابتعاد لأجل إذابة كل الخلافات السابقة، مؤكدا أن الهريفي لاعب كبير وله مكانته عند النصراويين.
من جهته، رد فهد الهريفي على مطالبة المطلق بالانضمام للجنة الفنية بأنه لا يمانع من طرح أفكاره عبر الاتصال بالكابتن صالح، ولكنه طالب بأن يكون دور اللجنة الفنية أكبر، إذ اقترح أن يذهب هو والكابتن صالح المطلق برفقة الكابتن ماجد عبدالله وبعض النجوم السابقين إلى أعضاء الشرف الداعمين والمبتعدين من أجل تقريب وجهات النظر بينهم وبين الإدارة النصراوية الحالية للعودة لخدمة النصر، مشيرا إلى أن ديون ومشكلات النادي المالية أهم من المشكلات الفنية، كما أبدى الهريفي استعداده لمد يده للإدارة النصراوية ونبذ الخلافات السابقة من أجل مصلحة النصر، مطالبا الإدارة بمزيد من التنازلات وإعادة العلاقة مع أعضاء الشرف المبتعدين والداعمين، جاء ذلك خلال مداخلة المطلق في أحد البرامج الرياضية التي كان الهريفي أحد ضيوفها وفق “عكاظ”.
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