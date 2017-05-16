قال رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالرحمن السند، إن تخصيص بيوت واستراحات لتقديم الرقية الشرعية بدعة مستحدثة في الدين لا أصل لها، مشيراً إلى أن الهيئة رصدت في أماكن كهذه وجود خلوة بين الرقاة والنساء.
جاء كلام الشيخ السند رداً على سؤال حول تخصيص البعض لمنزل أو استراحة للتكسب من مهنة الرقية الشرعية، خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”.
وأوضح السند أن “الهيئة من خلال العمل الميداني اكتشفت أن حال أغلب أصحاب هذه الدور والأماكن، أنهم يأكلون أموال الناس بغير حق ويبيعون عليهم الوهم، فضلاً عن حدوث مخالفات شرعية كثيرة منها إيهام مرتادي هذه الأماكن بأن أصابهم مس أو عين أو سحر، حتى يتردد عليهم من يتوهم أن فيه مرضاً ويدفع لهم الأموال”.
وأضاف أن من المخالفات الأخرى، أن هذه المواد التي يبيعونها كالزيت والعسل ونحو ذلك بزعم أن فيها البركة لأنها قد قٌرئ فيها القرآن لبيعها بغير قيمتها الحقيقية، لافتاً إلى أن الهيئة وقفت على حالات خلوة بين رقاة ونساء وهو ما قد يُفضي إلى ما لا يُحمد عقباه.
وأكد أن النبي- صلى الله عليه وسلم- لم يفتح بيته للرقية ولا الصحابة من بعده، مرتئياً أن تخصيص مكان لهذا الغرض وجعل الدخول ببطاقات مقابل مبالغ مالية ليس إلا بدعة مستحدثة، والمخالفات فيها أكثر من النفع، أما لو جاءك رجل بدون إعداد مكان مخصص لهذا الغرض وقال لك أريدك أن ترقيني، فلا بأس في ذلك.
وأشار السند إلى أن غالب من ينقطعون للقراءة والرقية ليسوا على علم بل إن بعضهم لا يُحسن حتى قراءة الفاتحة بطريقة صحيحة فضلاً عن بقية سور القرآن، وقد اختبرت الهيئة بعضهم وتأكد لها ذلك.
وفق “أخبار24 “
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