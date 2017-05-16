يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المباراة النهائية لكأس “الملك”، التي تجمع فريقي الأهلي والهلال، وذلك مساء الخميس 18/ 5/ 2017م على أرضية ملعب “الجوهرة” بمدينة جدة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة محمد بن عبدالملك آل الشيخ، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين لهذه المناسبة تعد خير ختام للموسم الكروي، متمنياً التوفيق للفريقين، داعياً إلى تقديم ما يليق بهذه المناسبة.
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