وجهت الممرضة السعودية عبير العنزي، التي تبرعت بجزء من كبدها لطفلة مريضة تدعى بشاير الرشيدي، في مدينة الأمير سلطان الطبية بالرياض قبل 55 أشهر، رسالة عامة عن قيمة التبرع بالأعضاء.
وأشارت العنزي خلال لقاء أجراه معها الفنان فايز المالكي، ونشره على حسابه بموقع “تويتر”، إلى معلومة أن التبرع بجزء من الكبد لا يؤثر صحياً على المتبرع إطلاقاً، مثله في ذلك مثل التبرع بالدم، مبينة أن التبرع عادة ما يرجع إلى وضعه الطبيعي في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
وأعربت عن أمنيتها في أن يصبح التبرع بالدم ظاهرة منتشرة ومتفشية عند الناس، وخياراً من الخيارات التي يتم اللجوء إليها بكثرة كبقية الأعمال الخيرية والإنسانية الأخرى.
وفق “أخبار 24”.
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