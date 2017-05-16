قال مدير مدرسة الرازي الابتدائية في مدينة تبوك عبدالله البلوي، إن مدير إدارة التعليم بالمنطقة أكد له عدم صحة قرار إيقافه عن العمل، وأنه لم يصله تبليغ رسمي بإيقافه.
وأضاف البلوي، وفقاً لصحيفة “عين اليوم”، أن مدير تعليم تبوك عمر أبو هاشم طالبه خلال لقاء جمعهما أمس الإثنين، بأن يجلس على كرسي إدارة المدرسة ويمارس مهامه بأمر منه كمدير مباشر له.
وأشار إلى أن إدارة التعليم بدأت التحقيق معه أمس بحضور مدير تعليم المنطقة، مبيناً أنه أبلغ خلال التحقيق بأن ما حدث خارج المدرسة ليس من ضمن مسؤولياته.
جدير بالذكر أن أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز كان قد أكد أن واقعة تمزيق الطلاب للكتب الدراسية أمام مدرستهم أمر يجب أن تتم معالجته بأسلوب تربوي، داعياً وزارة التعليم لمعالجة مثل هذه الأمور بحكمة.
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