تعرضت المذيعة المصرية لبنى عسل لموقف محرج على الهواء مباشرة، أثناء مداخلة عضو مجلس الشورى السعودي عبدالعزيز المتحمي مع برنامجها المذاع على فضائية “الحياة”.
وكان عضو مجلس الشورى عبدالعزيز المتحمي يستهل حديثه حول القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي ستعقد في المملكة في ال 20 مايو الجاري، قبل أن ينقطع الاتصال فجأة بسبب نفاد الرصيد من هاتف القناة، ما دفع المذيعة لبنى للابتسامة وهي في موقف محرج وبدأت في الحديث على القمة في محاولة لتدارك الأمر.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وجه دعوى للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة الأسبوع المقبل.
وفق “أخبار 24”.
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