روى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة التوجيهية لمعرض “نايف القيم”، أمس (الإثنين) قصصاً وذكريات له مع والده الأمير نايف، رحمه الله، واصفاً إياه “الوالد والقائد والمعلم”.
وقال في محاضرة له أمس بعنوان “والدي الأمير نايف بن عبدالعزيز”، بجامعة الملك عبدالعزيز: “إن العقيدة الإسلامية بالنسبة للأمير نايف بن عبدالعزيز مبدأ حياة، كان فخورًا بعروبته، وجذوره وأصوله العربية، مؤمنًا بما فضل الله به هذه الأمة من مكارم الأخلاق، غرس فينا الصدق منذ أن كنا أطفالاً ، شربنا من هذا المعين إلى أن أصبحنا نعيش تلك القيم نحن أبناؤه”.
وأضاف: “بقدر علاقتي به كابن، كانت علاقتي به كمعلم وقائد وموجه، أعطانا جميعاً إخواني وأخواتي كامل الرعاية والاهتمام والتوجيه على الرغم من المسؤوليات الجسام وضيق الوقت لديه، كان قويًا من غير عنف، ولينا من غير ضعف”.
وتابع عن ذكريات نشأتهم ورعايتهم: “كان أبي – رحمه الله – حريصاً على الثوابت، متجاوزًا للأخطاء إلا ما يخص العقيدة، فكانت الأركان الخمسة لا نقاش فيها”.
واستعرض خلال المحاضرة عدداً من القصص والذكريات والهوايات للأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله – وطريقة تعامله وتربيته لأبنائه والحرص على مرافقتهم له في رحلاته داخل المملكة وخارجها.
وأردف الأمير سعود قائلاً: “كان – رحمه الله – يحرص على فعل الأعمال الخيرية ولا يحب الإعلان عنها، فقد كان نايف بن عبدالعزيز مجموعة من القيم التي تشرّبها من والديه عضيدًا للملوك ومكلفا بالمهمات الصعبة من قبلهم”.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج