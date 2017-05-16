فنّد مواطن يدعى “أبو عبدالله” ادعاءات كاذبة لقناة موالية لإيران قامت مواطنة بالرد عليها أول أمس (الأحد)، حيث اتصل على القناة، وكذَّب المذيع الذي ادعى أن القوات السعودية تطلق النار عشوائياً على المواطنين في حي المسورة بالقطيف.
وقال المذيع إن طفلاً عمره سنتان ونصف السنة استشهد جراء إطلاق النار، ليرد عليه المتصل “أبو عبدالله” بأن من قتله هم الإرهابيون المندسون، مشدداً على أن القناة تعيد نفس الصور وتدعي أنها لحي المسورة، منذ 6 أيام.
ورد المذيع مستكملاً بأن المساجد والبيوت وخزانات المياه تُستهدف هناك، فقال له أبو عبدالله، إن هذه أماكن عشوائية وأوكار خرج منها أهلها واستلموا مبالغ، وسكنوا أماكن أخرى، فأصبحت أوكاراً للإرهابيين ويجب إزالتها.
فأعاد المذيع الحديث عن “الشهداء المزعومين”، فرد عليه المتصل بأنهم إرهابيون مندسون، ثم وجه سؤالًا للمذيع عن المكان الذي تبث منه القناة إرسالها، فقال: لا يهم من أين تبث؟، فرد عليه “أنت تعيش خارج أرض الواقع، أما نحن ففي أرض الواقع”، واستمر الجدال بينهما وأنهى المذيع الحوار بقطع الاتصال.
يُذكر أن مواطنة كانت قد ردت في مداخلة مع القناة نفسها الموالية لإيران أول أمس (الأحد) عن الأحداث التي جرت بحي المسورة الأسبوع الماضي، بأن القناة تشوه الوقائع وتزيفها وتثير البلبلة، وتدعي أن القوات الأمنية تحاصر بلدة العوامية.
وفق “أخبار 24”.
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