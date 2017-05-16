افتتح معالي أ.د. هاني بن محمد أبوراس أمين محافظة جدة امس الاثنين حديقة الواحة النسائية بحي الأمير فواز جنوب جدة.
وأكد معاليه بأن انشاء هذه الحديقة يأتي ضمن حرص أمانة محافظة جدة في تطوير الخدمات المقدمة لسكان وزوار محافظة جدة, والمساهمة في زيادة مساحة المنتزهات العامة بمحافظة جدة.
وتبلغ مساحة الحديقة الإجمالية نحو 9,900 متر مربع, وتغطي المساحات الخضراء منها ما مساحته 3,370 متر مربع, وتم غرس نحو 47 شجرة و 47 نخلة، و 525 شجيرة, وممرات مشاة بطول 700 متر, ومنطقة الألعاب بمساحة 300 متر مربع, و عدد 9 ألعاب للأطفال بالإضافة الى عدد 60 مظلة, ، كما تم تهيئتها بـ عدد 5 طاولات، وعدد 23 كرسي وتوفير 8 سلة مهملات.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج