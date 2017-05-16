كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، اليوم الاثنين، أن بإمكان 600 ألف مواطن مسجلين في برنامج “مساند” إتمام عملية إصدار تأشيرة استقدام العمالة المنزلية من 11 دولة حول العالم إلكترونيا عبر البرنامج.
وأوضح في اتصال هاتفي عبر قناة “الإخبارية”، أنه أصبح لكل المسجلين في برنامج مساند، وهم 600 ألف مواطن، إتمام عملية استخراج تأشيرة الاستقدام دون الحاجة للتعامل مع المكاتب التابعة للوزارة، لجلب عمالة منزلية أو سائقين من بنجلاديش والهند وباكستان والفلبين وفيتنام وسيريلانكا وكمبوديا.
وأضاف أبا الخيل أن الوزارة تعمل على إضافة دول أخرى للربط الإلكتروني الذي يتيح الاستقدام من خلال برنامج مساند.
وفق “أخبار 24”.
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