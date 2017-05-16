أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتور مفلح القحطاني، أن الأمر السامي الذي صدر مؤخرا بتمكين المرأة من الخدمات دون موافقة ولي أمرها سيساهم في إيجاد حلول لبعض الإشكالات التي كانت تواجهها.
وأوضح القحطاني، خلال استقبال السفير السويدي لدى المملكة يان كنوتسون في مقر الجمعية، أن صدور هذا الأمر، يعد ركناً مهماً في مجال دعم حقوق المرأة في المملكة، ويهدف إلى حصولها على الخدمات بشكل أيسر، خاصة إذا كان هناك تعسف من بعض أولياء الأمور في استخدام مفهوم الولاية.
وأضاف، وفقًا لـ “عكاظ”، أن الأمر الملكي سيحدث توازناً بين الحاجة إلى المحافظة على الأسرة كنواة للمجتمع، ومنع ولي المرأة من حرمانها من الحصول على الخدمات تعسفاً، لافتًا إلى توجيهات سامية سابقة بعدم اشتراط موافقة ولي الأمر عند حصول المرأة على بطاقة الهوية الوطنية.
كما ناقش القحطاني مع السفير السويدي التطورات الأخيرة التي طرأت في مجال حقوق المرأة، ومنها عضويتها في مجلس الشورى، ومشاركتها في الانتخابات البلدية، وتوليها مناصب قيادية في الدولة، والسماح لها بممارسة مهنة المحاماة، ودعم حقها في العمل والتعليم والصحة.
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