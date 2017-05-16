يتقدم تعليم الخرج ممثلاً بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالشكر الجزيل للمنسقات الإعلاميات بمدارس تعليم المحافظة والإدارات والأقسام ومكتب التعليم بمحافظة الدلم لجهودهن المبذولة خلال الفصل الدراسي الثاني1437 / 1438هـ . مثمنين الدور الإعلامي لهن في نقل وإبراز الفعاليات وتعاونهن مع القسم بتزويده بأبرز الأنشطة التي أُقيمت في مدارسهن ..
ويشيد قسم الإعلام بالجهود المميزة للمنسقات الإعلاميات في التقارير السنوية الواردة وفي تفعيل حسابات المدارس على تطبيق ” تويتر” ، والتي أظهرت جهود الميدان التعليمي وجسّدت الدور الإعلامي في نقل الحدث وإبرازه بكافة أنشطته المتعددة ، وما صاحبه من تقارير مصورة أبرزت إبداعات مدارس تعليم المحافظة والتي حقق مبدأ الجودة في الإعلام ، و الأسماء كالتالي : ـ
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