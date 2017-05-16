قدّمت مدير عام نشاط الطالبات أ. ريم بنت علي أبو الحسن شكرها وتقديرها لمدير تعليم الخرج الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله العبد الجبار و لمساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية أ. شريفه بنت شعلان القرني على مشاركة تعليم الخرج بالمرحلة الوطنية لأولمبياد اللغة العربية لطالبات المرحلة الثانوية المنفّذة يوم الإثنين هـ 1438 /8/22 . كما شكرت أيضاً رئيسة قسم نشاط الطالبات أ. أمل بنت محمد الرويبعة ومنسقة المشروع أ. جواهر بنت عتيق العليوي وجميع أعضاء اللجان المنظمة على مابذلوه من جهود فاعلة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة .
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