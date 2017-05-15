تسبب تسرب في مياه الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بالخرج (صناعية السيارات) الى تلف وتفحم في الكيبابل بسبب غمر الكياه لها كما توضح الصور .
أدى ذلك الى انقطاع التيار عن جزء كبير منذ وقت باكر صباح اليوم وحتى ساعة اعداد هذا الخبر ، تسبب ذلك في تعطل الكثير من الورش والتأخير في التسليم وغيره من الاضرار الناتجة عن ذلك .
يذكر أن السبب في وجود هذه الكميات الهائلة من المياه في المنطقة بسبب نوعية الأرض واحتفاظها بالمياه وقت أطول وخاصة بعد كمية الأمطار الاخيرة على الخرج ، وكذلك بسبب عدم وجود مشروع صرف صحي بالصناعية رغم اشتراطه في عقد المشغل ، لكن الاخير لم يقوم به وجعل المنطقة تغرق ب (البيارات) .
الخرج اليوم التي رصدت الحادثة منذ الصباح سجلت استياء ملاك الورش والمارة ، وطالبوا محافظ الخرج الرفع في ذلك والتعجيل بمشروع الصرف الصحي .
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