رفض نادي الظفرة الإماراتي طلب الهلال لشراء بطاقة اللاعب السوري عمر خربين، الذي شارفت فترة إعارته على الانتهاء.
وقال نادي الظفرة في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن هناك عددا من الأندية الإماراتية أعربت عن رغبتها في شراء بطاقة خربين.
يشار إلى أن رئيس الهلال الأمير نواف بن سعد كشف مؤخراً عن إرسال خطاب لنادي الظفرة يتضمن رغبة الهلال في شراء عقد خربين، وأنهم ينتظرون رد النادي الإماراتي، الذي يطالب بستة ملايين دولار وهي قيمة الشرط الجزائي.
ويرغب اللاعب عمر خربين الذي انتقل إلى الهلال معاراً خلال الشهور الماضية في البقاء مع الهلال في الفترة المقبلة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج