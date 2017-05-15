فيما رفع الأهلي والهلال، درجات الاستعداد للموعد المرتقب في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، تجرى استعدادات أخرى على قدم وساق من أجل ظهور المباراة في أبهى حلة لها ، لتكون مسك الختام لموسم حافل بكل أنواع الندية والتنافس الرياضي.
وتقرر عدم بيع أي تذاكر للمباراة في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة ، والذي سوف يحتضن النهائي، على أن يتم بيع كافة التذاكر عبر موقع مكاني المخصص لبيع التذاكر.
وسيتم اتخاذ بعض التدابير الأمنية لمنع وقوع أي اتصال بين جماهير الناديين ، منعا للمشاحنات والخروج عن النص الذي قد يترك أثاراً سلبية على المناسبة.
وأكدت الجهات الأمنية على عمل حاجز أمني بين جماهير الناديين ، كما ستكون بوابتي رقمي 3 ، 4 مخصصة لدخول جماهير النادي الأهلي ، بينما سوف تخصص بوابتي 5 ، 6 لدخول جماهير الهلال ، على أن تكون البوابة رقم 2 خاصة بدخول رجال الإعلام.
وتقرر أيضا أن تكون هناك أحدى الشركات الأمنية الخاصة داخل الملعب ، وأثناء تتويج الفريق البطل لمنع حدوث أي فوضى، والتدخل في أي احتكاك داخل الملعب.
على صعيد متصل تقرر أن تعقد الجهات ذات العلاقة بتنظيم المباراة اجتماعاً يوم غد الثلاثاء، لوضع اللمسات النهائية على خطة إنجاح المباراة من كافة الوجوه.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج