أكد مصدر نصراوي أن إدارة ناديه ستسلم مركز التحكيم الرياضي السعودي خلال الساعات القليلة المقبلة الاستئناف بشأن منع النادي من فترة تسجيل واحدة إضافة إلى ايقاف لاعب الوسط عوض خميس ستة اشهر بسبب توقيعه للهلال والنصر.
من جهة أخرى جددت الإدارة الصفراء أمس الأحد عقد المدافع حمد العقيلي لثلاثة أعوام بعد أن قدم مستويات مميزة مع الفريق الأولمبي الموسم المنصرم وصعد حديثا للفريق الأول، وينتظر أن يتواجد في معسكر الفريق الخارجي رابع ايام عيد الفطر المبارك.
من جهته طالب مدرب الفريق الأولمبي الوطني صالح المطلق إدارة النادي بتوقيع عقد مع لاعب الوسط نواف الشنيشني الذي شارك مع الفريق الأول في آخر مبارياته في «دوري جميل» أمام الهلال، فيما تلقى المدافع محمد عيد عرضين من الفيصلي والفتح للانتقال إلى أحدهما الموسم المقبل بعد أن وصل إلى طريق مسدود مع إدارة ناديه لتجديد عقده الذي ينتهي الشهر المقبل.وفق “الرياض”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج