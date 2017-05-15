دعا سامي الجابر المدير الفني للشباب، جماهير الكرة السعودية لتقديم صورة رائعة خلال نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويحتضن ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة مساء الخميس مباراة الهلال والأهلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال الجابر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “نهائي كأس الملك ليس حدث ينتظره الهلال والاهلي فقط بل تكريم وتشريف لكل رياضي بختام الموسم ظهوره بالشكل المشرف يعكس الشكر والتقدير للقيادة”
وأضاف “ادعو جميع الجماهير الرياضية لعكس صورة رائعة داخل الوطن وخارجه عن رقي و وعي الرياضي السعودي ولنحتفل بوحود خادم الحرمين الشريفين بيينا” وفق “أخبار 24”.
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